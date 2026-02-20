Canlı
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'ten kısa kısa

        Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5000 Evler Sosyal Tesisleri hizmetine açıldı.

        Giriş: 20.02.2026 - 13:51 Güncelleme: 20.02.2026 - 13:51
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5000 Evler Sosyal Tesisleri hizmetine açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde yaklaşık 13 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen projede, 10 bin metrekare yeşil, 1.500 metrekare çocuk oyun ve spor alanı, yürüyüş yollarıyla dinlenme bölümleri yer alıyor.

        Proje kapsamında ayrıca 470 metrekare kapalı ve 150 metrekare açık terastan oluşan toplam 620 metrekarelik sosyal tesis binası inşa edildi.

        250 kişi kapasiteli restoran ve çok amaçlı salon olarak tasarlanan yapıda, vatandaşlar aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, sosyal alan yatırımlarına önem verdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimizin sosyal hayatına değer katacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. 5000 Evler Sosyal Tesisimiz, ekonomik ve kaliteli hizmet anlayışıyla şehrimizin önemli buluşma noktalarından biri olacak. Ramazan ayının manevi atmosferini de bu güzel mekanda hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

        - AK Parti, ramazan boyunca vatandaşlarla buluşacak

        AK Parti Karabük İl Başkanlığı, ramazan ayı boyunca vatandaşlarla buluşmalar gerçekleştirecek.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, programlar "Niyetimiz Bir, İnancımız Bir, Yolumuz Bir" sloganıyla yürütülecek.

        Aile ve Gençlik Fonu'ndan destek alarak yeni yuva kuran genç çiftlere misafir olunacak, şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelinecek, iftar programları düzenlenecek, hane ziyaretleri gerçekleştirilerek.

        Teravih sonrası çay sohbetleriyle mahallelerde samimi buluşmalar gerçekleştirilecek, sahur programları düzenlenecek, gençlik iftarları ve öğrenci programlarıyla gençlere yönelik çalışmalar yapılacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Gönül birliğiyle, aynı istikamete olan inançlarıyla ramazanı idrak ettiklerini belirterek, "Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek ramazanı her yıl olduğu gibi bu yıl da dolu dolu yaşayacağız. Kutlu ayın milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

