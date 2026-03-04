Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri Haberleri

        Karabük'te trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

        Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden çiftin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 20:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

        Karabük'te kamyonla otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden çiftin cenazeleri defnedildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde işçi olarak çalışan Gökhan (49) ve eşi Fatma Moğulkoç (45) için başhekim Doç. Dr. Erkan Doğan ve mesai arkadaşlarının katılımıyla hastane morgu önünde helallik alındı.

        Daha sonra Adatepe Merkez Camisi'ne götürülen cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Kapullu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene aile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Murtaza Ersöz, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Ayrıca, çiftin kazada yaralanan annesi, babası ve çocuklarının tedavilerinin Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdüğü öğrenildi.

        Gökhan Moğulkoç (49) idaresindeki 78 BE 107 plakalı otomobil dün, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü yakınlarında H.K. (59) yönetimindeki 67 ADM 826 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Fatma Moğulkoç (45), İ.M. (75), R.M. (73) ve F.K.M. (5) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü Gökhan ve eşi Fatma Moğulkoç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Kamyon şoförü H.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Kavalı alınan sokak sanatçısı çatıya çıktı
        Kavalı alınan sokak sanatçısı çatıya çıktı
        Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca toprağa verildi
        Trafik kazasında hayatını kaybeden karı-koca toprağa verildi
        Karabük'te parklara güvenlik kameraları yerleştiriliyor
        Karabük'te parklara güvenlik kameraları yerleştiriliyor
        Rektör Kırışık: "KAPGEM Türkiye'de çığır açan bir model haline geldi"
        Rektör Kırışık: "KAPGEM Türkiye'de çığır açan bir model haline geldi"
        Maden şehitleri unutulmadı
        Maden şehitleri unutulmadı
        Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)
        Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)