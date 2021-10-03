TFF 3. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Karşıyaka: 4

En çok onlar kazandı

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TFF 3. Lig 3. Grup’un 5. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında karşılaştığı Karşıyaka’ya 40 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Cihan Ataş xx, Mustafa Çevik xx, Tahir Yalçın xx

Kardemir Karabükspor : Olcay x, Sezer x, Doğukan xx (Hasan Fehmi dk. 78 x), Serkan x (Davut dk. 78 x), Ahmet Enes Karataş x (Emin dk. 56 x), Furkan Övün xx, Furkan Can xx (Melih dk. 64 x), Furkan Erdağı xx, Mustafa Akca xx (Seyithan dk. 56 x), Ahmet Yusuf xx, Yasin xx

Karşıyaka: Erdoğan xx, Cenk xx, Abdulkadir xx (Alperen dk. 64 xx), Batuhan xx, Namık xx (Ertuğrul dk. 46 xx), Mustafa xx, Metin xx (Burak dk. 46 xx), Okan xx (İlyas dk. 75 xx), İhsan xx, Özgür xx, Muhammet xx (Caner dk. 64 x)

Goller: Abdulkadir (dk. 15), Okan (dk. 26 37), Özgür (dk. 60) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Ahmet Enes (Karabükspor), Özgür, Cenk (Karşıyaka)

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