Ramazan'ın başlamasıyla beraber farklı illerde yaşayan birçok kişi sahur ve iftar saatlerini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Karabük de dâhil olmak üzere tüm illerin imsakiye takvimini yayınladı. Peki, Karabük iftar ve sahur saatleri ne zaman? İşte, Karabük imsakiye takvimi 2023 ve tüm detaylar...

KARABÜK İMSAKİYE 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ