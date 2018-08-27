Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Altınordu ile 1-1 berabere kaldı.



34'üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Akbulut'un vuruşu defanstan döndü. Savunmadan dönen topu kontrol eden Yusuf'un plase vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.



46'ncı dakikada Serdar'ın pasında topla buluşan Enes'in aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu:1-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kardemir Karabükspor sahasında Altınordu ile 1-1 sona erdi.



STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Deniz Turgut



KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ferhat - Ali Kemal, Berkay, Can, Abdullah, Berk, Cihan, Ahmet, Batuhan, Melih(Dk.67 Arif ), Yusuf Akbulut (Dk.85 Fatih Kızılay)

ALTINORDU: Erce - Mehmet, Hasan, Sinan, Yusuf Acer, Anıl(Dk.75 Ali ), David, Alican, Muhammed(Dk. 66 Kemal ), Serdar, Enes(Dk.51 Hüseyin )



GOLLER:Dk.34 Yusuf Akbulut (Kardemir Karabükspor) - Dk.46 Enes (Altınordu)

SARI KART: Yusuf Akbulut, Cihan, Batuhan, Ferhat, Fatih Kızılay (Kardemir Karabükspor) - Alican, Mehmet, Serdar(Altınordu)



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