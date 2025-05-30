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        Haberler Gündem Karabük'te dere kenarına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Otomobil dere kenarına devrildi: 5 yaralı

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin dere kenarına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 22:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 22:39
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        Otomobil dere kenarına devrildi: 5 yaralı
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        A.T. idaresindeki otomobil, Tamuşlar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak dere kenarına devrildi.

        Kazada sürücü ile eşi Z.T, çocukları N.T. (13), A.T. (10) ve kayınvalidesi M.T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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