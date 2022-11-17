Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, kurtarılamadı 0:00 / 0:00

AA

Karabük'te direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydınlıkevler Mahallesi 616 Sokak'ta otomobili ile ilerleyen Remzi Gökdoğan (58), aracının kontrolünü kaybetti. Kaldırıma çıkarak durabilen otomobili gören vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği anlaşılan sürücüyü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gökdoğan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.