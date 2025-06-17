Kaza yapan ATV'deki çocuk yaralandı
Karabük'te kontrolden çıkan ATV'de yolcu olarak bulunan çocuk yaralandı
T.Ü. idaresindeki ATV, 75. Yıl Mahallesi 107. Sokak'ta kontrolden çıkarak savruldu. ATV'deki sürücü ve yolcu C.Ü.(7) yere düştü.
Daha sonra ATV yaklaşık 4 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü.
Kazada yolcu C.Ü. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
C.Ü. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beşbinevler Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.
Sürücü T.Ü'nün kaza yerinden kaçtığı öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.