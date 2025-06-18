İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, il genelinde kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Son bir ay içerisinde il merkezindeki denetimlerde, kumar oynandığı tespit edilen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı. 4 kişi hakkında da "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kumar oynadıkları tespit edilen 22 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi gereğince "kumar oynamak" suçundan ayrı ayrı 9 bin 247 lira olmak üzere toplam 203 bin 434 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca 4 bin 500 liraya ve ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.

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