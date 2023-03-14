DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI NELERDİR?

A, B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, pektin, demir, sodyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bol miktarda bulunan şifa deposu demirhindinin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

- Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklar ile mücadele eden demirhindi bu hastalıklara karşı doğal ilaçtır.

- Demirhindi öncelikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel ve alerjik hastalıklar olmak üzere kalp ve damar hastalıkları gibi vücut direncine ihtiyaç duyan hastalıklar için de etkilidir.

- Boğaz ağrılarının doğal çözümü olan demirhindi ile gargara yaparak ağrılara son verebilirsiniz.

- Demirhindi çayı ile gargara yapıldığı zaman boğaz ağrılarını hafifler.

- Demirhindinin doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Başta eklem ağrıları olmak üzere pek çok ağrıda ağzı kesici olarak etki gösterir.

- Demirhindi selenyum içermektedir bunun yanı sıra, C, A ve B vitaminleri ile çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Demirhindinin kansere karşı koruyuculuğu bulunmaktadır.

- Demirhindinin sindirim problemlerine iyi geldiği ve sindirimi kolaylaştırdığı da faydaları arasında sayılan özelliklerden.

Karaciğere iyi gelir ve gençleşmesini sağlar.

- Demirhindi çok güçlü bir antioksidandır. Serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller.

- Bir kase demirhindi, günlük magnezyum ihtiyacının %28’ini karşılar.

- Ülser tedavisine yardımcı olur; çünkü ülserde mide asit salgısını azaltıcı etkisi bulunur.

- Kötü kolesterol oranlarını düşürür, kan basıncını düzenler. Bu sayede kalp sağlığı için oldukça etkili bir besindir.

- Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.