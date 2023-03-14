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Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

Demirhindi, içerisindeki bileşenler sayesinde kalp sağlığını koruyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor ve kabızlığı önlüyor. Susuzluk giderici özelliği ile Osmanlı mutfağı ve tıbbında yaygın olarak kullanılan demirhindi aynı zamanda zararlı bakteri ve virüslerle savaşıyor. Peki, demirhindinin faydaları nelerdir? İşte tüm detaylar...

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  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    Arapçada "Hint hurması" olarak bilinen demirhindinin meyveleri keçiboynuzunu andırmaktadır. 20 ila 25 metre boylarına kadar uzanabilen demirhindi susuzluk giderici özelliği ile Osmanlı mutfağı ve tıbbında yaygın olarak kullanılmıştır. Baklagiller ailesinden bir bitki olan Demirhindi meyveleri kurutulabildiği gibi reçel de yapılabilir. Demirhindinin tadının ekşi olması sebebiyle taze tüketileceği zaman meyvelerinin içinin üzerine toz şeker serpilerek tüketildiği söylenmektedir. Peki, demirhindinin faydaları nelerdir? Demirhindinin zararları nelerdir? Demirhindi nerede yetişir?

     
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    DEMİRHİNDİ NEDİR?

    Ağaçta yetiştiği bilinen demirhindi aslında bir meyvedir ve ağaçtaki şekli keçiboynuzuna benzer. Baklagiller ailesinden bir bitki olan demirhindi meyveleri kurutulabildiği gibi reçel de yapılabilir. Demirhindinin tadının ekşi olması sebebiyle taze tüketileceği zaman meyvelerinin içinin üzerine toz şeker serpilerek tüketildiği söylenmektedir.
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    DEMİRHİNDİNİN FAYDALARI NELERDİR?

    A, B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, pektin, demir, sodyum, magnezyum, fosfor gibi mineraller bol miktarda bulunan şifa deposu demirhindinin faydaları ise şu şekilde sıralanabilir:

    - Soğuk algınlığı ve nezle gibi hastalıklar ile mücadele eden demirhindi bu hastalıklara karşı doğal ilaçtır.

    - Demirhindi öncelikle soğuk algınlığı, grip, nezle gibi mevsimsel ve alerjik hastalıklar olmak üzere kalp ve damar hastalıkları gibi vücut direncine ihtiyaç duyan hastalıklar için de etkilidir.

    - Boğaz ağrılarının doğal çözümü olan demirhindi ile gargara yaparak ağrılara son verebilirsiniz.

    - Demirhindi çayı ile gargara yapıldığı zaman boğaz ağrılarını hafifler.

    - Demirhindinin doğal bir ağrı kesici etkisi vardır. Başta eklem ağrıları olmak üzere pek çok ağrıda ağzı kesici olarak etki gösterir.

    - Demirhindi selenyum içermektedir bunun yanı sıra, C, A ve B vitaminleri ile çok iyi bir antioksidan kaynağıdır. Demirhindinin kansere karşı koruyuculuğu bulunmaktadır.

    - Demirhindinin sindirim problemlerine iyi geldiği ve sindirimi kolaylaştırdığı da faydaları arasında sayılan özelliklerden.

    Karaciğere iyi gelir ve gençleşmesini sağlar.

    - Demirhindi çok güçlü bir antioksidandır. Serbest radikaller ile savaşarak hücrelerin zarar görmesini engeller.

    - Bir kase demirhindi, günlük magnezyum ihtiyacının %28’ini karşılar.

    - Ülser tedavisine yardımcı olur; çünkü ülserde mide asit salgısını azaltıcı etkisi bulunur.

    - Kötü kolesterol oranlarını düşürür, kan basıncını düzenler. Bu sayede kalp sağlığı için oldukça etkili bir besindir.

    - Sindirim sistemi için oldukça faydalıdır ve kabızlığa faydalıdır.
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

     

    - Cilt tedavilerinde kullanılır. Ciltteki lekelere ve çillere karşı renk açıcıdır.

    - Bağışıklık sistemi için oldukça etkili bir meyvedir. Bronşit ve göz inflamasyonları için ilaç görevi görür. Özellikle kışın ve mevsim geçişlerinde bolca tüketilmelidir.

    - Demirhindinin öz yağı bakteri ve virüslerle savaşır, solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı güçlü bir savunma mekanizması yaratır.

    - Demirhindi suyu göz hastalıklarında ve kuru göz tedavisinde kullanılır.

    - Eklem ağrıları üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır.

    - Gargara olarak kullanıldığında ağız yaralarına iyi gelir.

    - Midedeki asit salgısını azalttığı için ülsere iyi gelir.

    - Gut ve eklem iltihaplanmasında rahatlama sağlar.

    - Demirhindi meyvesi, kalp hastalıklarına karşı koruyu bir kalkandır. 

    - Kan lipidlerini düşüren demirhindi kilo vermeye de fayda sağlamaktadır.

    - Demirhindi eklem ağrıları için birebirdir.

    - Demirhindi meyvesinin suyu, iltihaplı göz rahatsızlıkları ve kuruyan gözlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

    - Laksatif etkisi olan demirhindi, hazmı kolaylaştırıp kabızlığı giderici bir etkiye sahiptir.

    - Cilt sağlığı için son derece faydalı olan demirhindi, cilt lekeleri ve çillerin renginin açılmasına fayda sağlar.

    - Midedeki asit salgısını azaltan demirhindinin ülsere karşı olumlu etkisi vardır.

    - Bağırsak hareketlerini düzenleyen demirhindi spazmları da engellemektedir.

    - Demirhindi, safra kesesi ile ilgili sorunların tedavisinde yardımcıdır.

    - Demirhindinin içeriğinde; pektin, demir, bakır, selenyum, sodyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum, potasyum, A, B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri bulunmaktadır.
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    DEMİRHİNDİ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

    Metabolizmayı düzenleyen demirhindi kolesterol, obezite, hipertansiyon, yüksek trigliserid seviyesi gibi rahatsızlıkları yok etmektedir.

    Demirhindi doğal bir ateş düşürücüdür. 1 litre kaynamış suda bir saat demlendireceğiniz demirhindiyi bal ile tatlandırılarak içebilirsiniz.

    Demirhindi, solunum yolu hastalıkları için oldukça faydalıdır. Demirhindinin meyvesi sulandırılır ve içerisine yarım çay kaşığı kaya tuzu ve karabiber ilavesi edilir. Bu karışım zehirli maddelerin de vücuttan atılmasına katkı sağlar.
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    DEMİRHİNDİNİN ZARARLARI NELERDİR?

    Her şeyde olduğu gibi demirhindinin de sürekli ya da çok sık çok fazla oranlarda tüketilmesi karaciğer ve diğer organlarda tahribata yol açabilir. Bazı uzmanlar yoğun miktarda demirhindi tüketmenin ölümle bile sonuçlanabildiğini söylemektedir.

    Oldukça güçlü bir meyve olan demirhindi tüketilmeden önce kesinlikle bir hekimin onayının alınması gerekiyor. Özellikle kronik hastalıkları olanlar ya da alerjik reaksiyonlara meyilli olanlar hekime danışmadan demirhindi tüketmemeli.
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    DEMİRHİNDİ NEREDE YETİŞİR?

    Demirhindinin ana vatanı Habeşistan'dır. Sıcak ve yarı kuru iklimleri seven demirhindi Hindistan ve Mısır başta olmak üzere hemen hemen bütün tropikal bölgelerde yetişmektedir.
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    DEMİRHİNDİ NASIL KULLANILIR?

    Demirhindi meyveleri taze olduğu zaman direkt tüketilebilir, kurutulup baharat olarak kullanılabilir, reçel ve macun yapılabilir.
  • Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor! Boğaz ağrılarını giderip soğuk algınlığını önleyen her derde deva bitki

    DEMİRHİNDİ ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

    Malzemeler:

    1 litre su

    1 avuç kabukları kırılmış demirhindi

    4 tarçın

    5-6 karanfil

    3-4 adet kişniş tohumu

    Yarım çay bardağı hurma şurubu

    Nasıl yapılır?

    Şerbet için tüm malzemeleri derin bir tencerede suya koyun, kaynatın. Ardından soğumaya bırakın.

    Soğuyan şerbeti süzün.Buzdolabında dinlendirin.

    Dinlenen demirhindi şerbetini, içine limon dilimleyerek servis edebilirsiniz. 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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