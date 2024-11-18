Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6'ncı ve son maçına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Galler ile oynadığı son maçta golsüz berabere kalan Ay-yıldızlılar, grup liderliğini garantileme şansını son maça taşıdı. Milli takım, Karadağ karşısında kazanırsa 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak. iksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Karadağ - Türkiye maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Karadağ - Türkiye maçı ne zaman?" İşte Karadağ - Türkiye maçı yayıncı kuruluşu...
Karadağ - Türkiye maçı için nefesler tutuldu. UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'nda 11 puanla zirvede yer alan milli takım, Karadağ karşısında alacağı galibiyet ile A Ligi'ne yükselme hedefinde. Kritik maça saatler kala, "Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosu açıklandı. İşte Karadağ - Türkiye maçı muhtemel 11'leri...
KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Karadağ Türkiye milli maçı 19 Kasım Salı günü saat 22.45'te oynanacak.
MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?
iksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KARADAĞ MAÇINDA YOK
Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü. Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.
HEDEF A LİGİ
Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.
9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.
Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.
Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.
Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.
TÜRKİYE'NİN ADAY KADROSU
A Milli Takım'ın Karadağ maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma), Gökhan Sazdağı (Kayserispor)
Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu, Cihan Çanak (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)