        Haberler Gündem Karadeniz ve Akdeniz'de deprem

        Karadeniz ve Akdeniz'de deprem

        Karadeniz'de saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde, Akdeniz'de saat 20.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2025 - 20:43 Güncelleme: 12.12.2025 - 20:47
        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        AKDENİZ

        Akdeniz'de saat 20.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Fotoğraf: AA, temsilidir.

