        Karadeniz Holding gelecek 5 yılda kurulu gücünü 2,5 kat artırmayı hedefliyor - İş-Yaşam Haberleri

        Karadeniz Holding gelecek 5 yılda kurulu gücünü 2,5 kat artırmayı hedefliyor

        Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, gelecek 5 yılda şirketin kurulu gücünü yaklaşık 2,5 kat artırmayı hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 26.12.2025 - 19:38
        Karadeniz Holding gelecek 5 yılda kurulu gücünü 2,5 kat artırmayı hedefliyor
        Yılmaz, dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip Karadeniz Holding'in 2025 performansı, küresel enerji piyasalarındaki gelişmeler ve gelecek yıla ilişkin hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi.

        Holding için 2025'in güçlü bir büyüme yılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, Orta Doğu'dan Afrika'ya, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyada 20'yi aşkın ülkede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Yılmaz, 30 farklı milletten 3 bin kişilik bir çalışan kadrosuna sahip olduklarını belirterek, "Bu sayının yarısından fazlası yurt dışında görev yapıyor. 45 powershipten oluşan filomuz ve 8 bin megavatı aşan toplam kurulu gücümüzle dört kıtada faaliyet gösteren küresel bir enerji grubuyuz ve dünya nüfusunun yaklaşık yüzde birine elektriği biz sağlıyoruz." dedi.

        Irak, Dominik Cumhuriyeti ve Senegal'de yeni adımlar

        Devam eden projelere ilave olarak yeni ülke ve sözleşmelerle büyüme ivmesini artırmaya devam ettiklerini kaydeden Yılmaz, şirketin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

        "Irak'ta 590 megavat kapasiteli bir projeyi devreye aldık. Dominik Cumhuriyeti'nde de yeni bir kontrat imzalayarak ülkedeki kapasitemizi iki kattan fazla artışla 408 megavata çıkardık. Senegal'de, LNG terminal gemilerimizden biri aracılığıyla operasyonlarımızı sıvı yakıttan doğal gaza geçirdik ve Senegal'in büyük karar santrallerinden biri olan Bel-Air santralinin de doğal gaza geçmesi için gerekli teknik ve altyapı çalışmalarını tamamladık. Senegal bu sayede, Afrika'nın ilk LNG-to-Power projesini hayata geçiren ülke oldu."

        Yılmaz, 2025'te filoyu güçlendirmeye ve kapasiteyi artırmaya yönelik stratejik yatırımlara hız verdiklerini vurgulayarak, yıl boyunca yüzer enerji santralleri, sıvılaştırılmış doğal gaz LNG terminal gemileri, yeni nesil enerji teknolojileri, tersane altyapısı ve dijitalleşme alanlarına odaklanan yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Artan küresel enerji talebi ve arz güvenliği ihtiyacının, yüzer enerji çözümlerine olan ilgiyi artırdığını dile getiren Yılmaz, bu alandaki tecrübe ve ölçek sayesinde talebi karşılayabilecek güçlü bir pozisyonda olduklarını ifade etti.

        "Küresel enerji talebi önümüzdeki 10 yılda iki katına çıkabilir"

        Yılmaz, küresel enerji sektörü açısından 2025'in arz güvenliği, enerji dönüşümü, karbon yönetimi ve maliyet dengesi başlıklarının aynı anda yönetildiği oldukça hareketli bir yıl olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

        "Jeopolitik gelişmeler, iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları ve artan elektrik talebi, hızlı devreye alınabilen, ölçeklenebilir, istikrarlı ve temiz enerji çözümlerine olan ihtiyacı daha da artırıyor. Bugün dünyada hala yaklaşık 760 milyon insan en temel ihtiyaçlardan biri olan elektriğe düzenli erişim sağlayamazken, gelişmiş ülkelerde ise veri merkezleri ve yapay zeka uygulamalarının tetiklediği olağanüstü bir enerji talebi ortaya çıkıyor. Biz, her iki ihtiyaca da yenilikçi çözümler üretebilmek için çalışıyoruz."

        Küresel enerji talebinin gelecek 10 yıl içinde iki katına çıkmasının beklendiğini, buna karşılık üretim gücünün bu hıza yetişmekte zorlandığını vurgulayan Yılmaz, "Bu talebin sadece yenilenebilir enerji ile karşılanması günümüzde maalesef henüz mümkün değil. Bu nedenle termik elektriklerin en temizi olan doğal gaz ile çalışan powershiplerimize ve LNG terminal gemilerimize talebin daha da artacağını düşünüyoruz." dedi.

        Yılmaz, 2025'te odaklarını, kapasite artışının yanı sıra teknolojik dönüşüm, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirliğe de yönelttiklerini dile getirerek, filoda daha yüksek verimlilik sağlayan motorlarla karbon yakalama ve depolama gibi çevre dostu teknolojilere ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi.

        Bu yıl ayrıca yapay zeka ve veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacına çözüm olarak Japon MOL ile dünyanın ilk entegre yüzer veri merkezi platformunu geliştirmek üzere çalışmalara başladıklarını dile getiren Yılmaz, mobil enerji üretimini yüzer veri altyapısıyla birleştiren sistemlerle daha hızlı, temiz ve esnek çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

        "Birçok farklı bölgede yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz"

        Yılmaz, önceliklerinin küresel ölçekte dengeli büyümeyi sürdürürken teknoloji, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağını güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, şirketin 2026'ya ilişkin planlarını şöyle anlattı:

        "Önümüzdeki dönemde de faaliyet gösterdiğimiz alanlarda uzun vadeli değer üretmeye, güçlü operasyonel yapımızı koruyarak istikrarlı büyüme trendimizi sürdürmeye odaklanacağız. Yüzer enerji çözümlerinin, özellikle enerji ihtiyacının hızla arttığı gelişmekte olan ve gelişmiş pazarlarda esnek ve hızlı bir alternatif olarak önemini koruyacağını öngörüyoruz.

        Önümüzdeki 5 sene içinde filomuza yapacağımız yeni yatırımlarla mevcut 8 gigavatlık kurulu gücümüzü yaklaşık 2,5 kat artırmayı hedefliyoruz. Coğrafi açıdan bakıldığında farklı kıtalarda mevcut işbirliklerimizi güçlendirmeyi ve yeni fırsatları seçici bir yaklaşımla değerlendirmeyi planlıyoruz. Başta Orta Doğu, Amerika ve Asya-Pasifik olmak üzere birçok farklı bölgede yeni yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz."

