Karadeniz Sahil Yolunda sürücülerin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı - GİRESUN

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Gedikkaya Mahallesi Sanayi Viyadüğü girişinde bir aracın üzerinden yola elyaf malzeme düştü.Kara yolunda bir şeridin kapanmasına yol açan malzeme, sürücülere zor anlar yaşattı.Durumu son anda fark eden bazı sürücüler kaza tehlikesi atlattı. Sürücülerin yaşadıkları tehlike ise bir kişinin cep telefonuna yansıdı.Elyaf malzemesi, devriye görevi yapan trafik ekibi tarafından yoldan temizlendi.