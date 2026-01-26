Habertürk
        Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı | Son dakika haberleri

        Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı

        Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in batısı ile Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğini belirterek, ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 26.01.2026 - 22:31
        Karadeniz ve Ege için fırtına uyarısı
        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

        Güney Ege'nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan, açıklarda ise güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda, aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

