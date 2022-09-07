En uzun kuymak rekoru denemesi 0:00 / 0:00

AA

Yaptığı kuymağı vinç yardımıyla 15 metreye kadar uzatan Adem Kılıç, Guinness Rakorlar Kitabı'na girmeyi hedefliyor.

Şişli'de Adem Kılıç, 18 Eylül'de düzenlenecek "Maçka'da Buluşalım - Bir Karadeniz Şöleni" festivali öncesinde Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuymakta rekor denemesi yaptı.

Maçka'daki Küçükçiftlik Park'a gelen Kılıç, büyük bir tencerede Karadeniz müziği eşliğinde rekor denemesi yapacağı kuymağı hazırladı.

Kılıç, gazetecilere, Guinnes Rekorlar Kitabı'nda kuymağın başarılı şekilde yer almasının kendisi için çok önemli olduğunu anlatarak, "Daha önceki denemelerde 11 metreye ulaşmıştım. Daha önce 2 defa Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduk ancak pandemiden dolayı olmadı. Bu kez 15 metreye ulaşıp Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuracağız." dedi.

İlk girişimleri rüzgar nedeniyle istenilen hedefe ulaşamayan Kılıç, birkaç denemenin ardından kuymağı 15 metre uzunluğa çıkarmayı başardı.