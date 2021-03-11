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Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay Sibel Can olayı nedir?

Karahan Çantay'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Tayland'da bir trafik kazasında hayatını kaybettiği iddia edilen Karahan Çantay bir döneme damgasını vurmuştu. Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay Sibel Can olayı nedir? İşte detaylar...

Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay Sibel Can olayı nedir?

Karahan Çantay’ın cenazesinin iki gündür Tayland’ın Malezya sınırında bulunan Songkhla’daki hastaneden alınmadığı ileri sürülüyor. Çantay, yaklaşık 15 yıl önce Türkiye’yi terk ederek yurt dışına yerleşmişti.

KARAHAN ÇANTAY SİBEL CAN OLAYI NEDİR?

Sibel Can’ın Hakan Ural’la evliliğinin bitmesine neden olan Karahan Çantay, 15 yıl sonra ortaya çıkmış ve “Amerika’da yaşıyorum. En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki” demişti.

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu.

Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken ‘Mr.Turkey 95’ yarışmasına katılarak Türkiye’nin ilk erkek güzeli seçildi.

Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can’ın daha sonra bir klibinde oynadı, televizyon dizisi çekti.

Karahan Çantay, 1990'lı yıllarda en ünlü erkek modeller arasında yer almaktaydı. Katıldığı yarışmada derece aldı. Birçok ünlü isimle birliktelikler yaşadı ve medyatik olduğu dönemde uyuşturucu ticaretinden yargılanarak cezaevine kondu.
Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı. Çantay, 90'lı yıllara damgasını vuran Açelya Akkoyun, Hande Ataizi ve Berna Laçin'in rol aldığı 'Böyle mi Olacaktı?' ve 'Sibel' dizilerinde rol aldı. 2000 yılında da 'Zehirli Çiçek' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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