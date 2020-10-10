Adana'nın en meşhur ve leziz tatlısı karakuş tatlısı el becerisi ve maharet istiyor. İşte karakuş tatlısı tarifi...
KARAKUŞ TATLISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Malzemeler:
-1 adet yumurta
-1 çay bardağı yoğurt
-1 çay bardağı su
-1/2 çay bardağı zeytinyağı
-1 tatlı kaşığı sirke
-1/2 çay kaşığı kabartma tozu
-1/2 çay kaşığı tuz
-5 su bardağı un
Şerbeti için:
-3,5 su bardağı su
-3 su bardağı toz şeker
-1/2 adet limon
Kızartmak için:
-1/2 su bardağı sıvı yağ
Açmak için:
-3 yemek kaşığı nişaşta
KARAKUŞ TATLISI NASIL YAPILIR?
-Şerbet için gerekli olan su ve toz şekeri bir tencereye alın, içerisine yarım limonun suyunu sıkın ve kabuğuyla birlikte llimonu da içine atın.
-Ocağın altını açın ve şeker eriyene dek karıştırın.
-Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 15 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Şerbetiniz hazır, limonun kabuğunu içinden çıkartın ve soğumaya bırakın.
Hamuru için:
-Hamur için gerekli tüm malzemeleri bir yoğurma kabında karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun. Un az gelirse bir miktar daha ilave edebilirsiniz.
-Hamuru yoğurduktan sonra hamuru 6 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın ve bu bezelerin üstünü nemli bir bezle öreterek yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakın.
İç harcı hazırlamak için:
-Ceviz içini, tarçını ve toz şekeri bir kabın içerisinde karıştırın. İç harcınız hazır.
Birleştirme ve pişirmesi için:
-Hamur dinlendikten sonra, hamuru açacağınız zemine bolca nişasta serpin.
-Bezelerden birini alın ve üstüne de nişasta serperek, açabildiğiniz kadar ince bir hamur açın.
-Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın.
-Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun.
-Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın.
-Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuşçasına sıkıştırın.
-Sıkıştırdığınız yerlerden öbekleri kesin ve açılmaması için yanlarından tekrar sıkıştırarak minik minik şeker paketleri şeklinde tatlınızı şekillendirin.
-Bu şekilde tüm hamuru hazırlayın.
-Hazırladığınız tatlıları, bolca yağ koyup, iyice kızdırdığınız bir kızartma tavasına alın ve hamurları içine atın, altını kısın ve bu şekilde çevirerek altını ve üstünü güzelce kızartın.
-Kızarttığınız tatlıları soğumuş olan şerbetin içine atın.
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