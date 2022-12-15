Her şey bu belirtiyle başlıyor!

İHA

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte para karşılığı fuhuş yapıldığı yönünde duyum aldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla F.D., H.C.Ş., H.Ö., Ö.T., B.Y., P.K. ve A.Ş. isimli kişileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ş., P.K., H.Ö. ve H.C.Ş., ‘Fuhuş teşvik, aracılık ve zorlama’ suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.