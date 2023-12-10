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        Karaman'da Filistin yürüyüşü

        KARAMAN'da10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:20
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        Karaman'da Filistin yürüyüşü
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        KARAMAN'da10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

        Sivil Toplum Platformu'nca düzenlenen yürüyüşüne katılan yüzlerce kişi, Araboğlu Camisi'nin önünde bir araya geldi. Grup, daha sonra Aktekke Meydanı'na kadar yürüdü. Burada grup adına konuşan Tevfik Baran, "Gördük ki bugün insan haklarından bahsedenler, öldürülen çocukları insan saymıyor. Bizler de insan olduğumuzu göstermek, inancımızın gereğini yerine getirmek için buradayız" dedi. Daha sonra dua eden kalabalık, sessizce dağıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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