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        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından dolandırıcılara karşı uyarı

        Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'ın ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:20 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:20
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        Karaman Cumhuriyet Başsavcılığından dolandırıcılara karşı uyarı
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        Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan'ın ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İki vatandaşı arayan kişi kendisini Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan olarak tanıttı. Sahte oluşturulmuş görev kimlik kartını göstererek, kimlik bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Başkaca hesaplara para yatırttıkları anlaşılmış olup, bu şekilde gerçekleşen dolandırıcılıkla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatıldı. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu tip aramalara karşı dikkatli olmaları ve bu aramalara itibar etmemeleri hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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