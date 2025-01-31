Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (2)

Karaman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.'yi av tüfeği bacağından yaralayan Süleyman Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Y., gazetecinin 'Hastane müdürünü neden vurdunuz, pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi. Süleyman Y.'nin gözaltına alınan eşi H.Y. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.