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        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (2)

        ADLİYEYESEVK EDİLDİ Karaman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:09 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:15
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        Hastane müdürünü ilişki iddiasıyla vurmuş (2)
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        ADLİYEYESEVK EDİLDİ

        Karaman'da eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla Kazımkarabekir Devlet Hastanesi Müdürü Şemsettin D.'yi av tüfeği bacağından yaralayan Süleyman Y. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Süleyman Y., gazetecinin 'Hastane müdürünü neden vurdunuz, pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi. Süleyman Y.'nin gözaltına alınan eşi H.Y. de işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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