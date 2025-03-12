Takla atan otomobilin sürücüsü kurtuldu, eşi öldü

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk kontrolünde Fadime Baykal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Eren Baykal, olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Fadime Baykal’ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

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