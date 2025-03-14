Karaman'da 'şebeke suyu' sorunu yargıya taşındı; 'Motopompların atıkları etkilemiş olabilir' denildi

KARAMAN'da şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonları'na rastlanmasına ilişkin süreç yargıya taşınırken, şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Barajdan su alımı tedbiren durdurulurken, Karaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir" denildi.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, halktan gelen şikayetler sonrası kentteki şebeke suyunda analiz yaptı. İnceleme sonucunda şebeke suyunda 'petrol hidrokarbonları'na rastlandı. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu. Bu duyurunun ardından kent halkı, su sıkıntısı yaşamaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca avukatların talebi üzerine dün şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.

'HEMEN İVEDİ UZMAN BİLİRKİŞİLER İLE KEŞİF YAPILDI'

7 avukat adına konuşan Avukat Hüseyin Mutlu, kentteki su sorunun 3-4 aydır devam ettiğini öne sürerek, "11 Mart 2025 tarihinde Karaman İl Sağlık Müdürlüğümüzün kullanmış olduğumuz içme suyu ile alakalı 'kullanmayın' uyarınca suyumuzla petrol türevlerinin karıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve buna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Buna ilişkin biz de ayrıntılı inceleme yapılması ve sorumluların bir ihmali var mı ya da başka bir şey var mı bunun tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Öğleden sonra da yine bazı tespit ettiğimiz hususlarla alakalı da keşif talebinde bulunduk. Başsavcılığımıza ve savcılarımıza teşekkür ediyoruz bununla alakalı. Hemen ivedi uzman bilirkişiler ile keşif yapıldı. Keşfin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti" dedi.

'BU DEPOLARDAN VE CİHAZLARDAN SIZAN KALINTILAR GÖRÜNTÜLERDE SABİT'

Avukat Hüseyin Mutlu, "Vurgulamak istediğimiz nokta şu; 12 Ocak 2025 tarihinde şebeke suyunun sağlandığı barajdan kuraklıkla alakalı bir video çekilmişti. Barajda suyun çekildiği nokta ile alakalı dron görüntüleri bulunmakta ve burada özellikle mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözüküyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit. Dünkü keşifte bunların oradan söküldüğü görüldü. Halkın sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın ne kadardır bu suyu kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da en önemlisi daha sonra böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bunlar bizim için elzemdir. Bunların da araştırılması gerekmektedir. Konuyla alakalı hukukçular olarak 6 meslektaşımla beraber müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah tez zamanda sonuçlanacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.

'BARAJDAN SU ALIMI TEDBİREN DURDURULMUŞTUR'

Diğer yandan konu ile ilgili Karaman Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Şehir içme suyunun önemli bir bölümünü karşılayan Yeşildere Barajı'nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azalmıştır. Baharın gelmesiyle uzun zamandır kurumuş olan dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, bunun neticesinde dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları yanında; lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş olup, halkımızın su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılmak suretiyle su verilmeye başlanmıştır" denildi.