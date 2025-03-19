Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Eski sevgilisini tüfekle öldürdü, kendisi de darbedilip ağır yaralandı

        KARAMAN'da A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:18 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski sevgilisini tüfekle öldürdü, kendisi de darbedilip ağır yaralandı
        ABONE OL

        KARAMAN'da A.Y. (40), evine gittiği eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ı (35) boynundan av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. (15) ile yeğenleri M.A.G. ve F.G. ise A.Y.'yi darbedip, ağır yaraladı.

        Olay, saat 02.30 sıralarında Koçakdede Mahallesi, Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesindeki bir apartmanda meydana geldi. A.Y., eski kız arkadaşı Hatice Göktaş'ın evine geldi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından A.Y., tüfekle ateş edip Göktaş'ı boynundan vurdu. Göktaş kanlar içinde yığıldı. Bu sırada evde bulunan Göktaş'ın oğlu M.G. ve yeğenleri M.A.G. ve F.G., A.Y.’ye saldırıp, darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göktaş ve A.Y., sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Göktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başında kırıklar oluştuğu belirlenen A.Y.'nin ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis, A.Y.'ye saldıran Göktaş'ın oğlu ve 2 yeğenini polis merkezine götürdü.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da bugün kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        14.kattan düşen Şeyma'nın ölümünde dikkat çeken mesaj!
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Karaman'da kadını öldüren zanlı başına vurulan sert cisimle yaralandı
        Karaman'da kadını öldüren zanlı başına vurulan sert cisimle yaralandı
        Kaldırımda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı
        Kaldırımda yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı
        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutukland...
        Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutukland...
        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı (2)
        3 ayrı eve molotofkokteyli atan saldırganlar aile üyesi çıktı (2)
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı
        Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden "Şebeke suyu içilebilir" açıklaması:
        Karaman İl Sağlık Müdürlüğünden "Şebeke suyu içilebilir" açıklaması: