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Karaman'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

AA

Karaman'da "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

KARAMAN (AA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında Karaman'da inşa edilecek 751 konut için kura çekimi yapıldı.

Vali Tuncay Akkoyun, Kazımkarabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, Karaman'da projeye yaklaşık 17 bin başvuru yapıldığını söyledi.

Bugüne kadar ilde TOKİ tarafından 29 proje hayata geçirildiğini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Bu projeler kapsamında 6 bin 051 konut, 8 ticaret merkezi, 1 millet bahçesi, 1 aile sağlığı merkezi, 6 cami, 1 hastane, 1 kamu hizmet binası, 3 ilkokul, 1 kütüphane, 2 lise, 1 pansiyon, 1 sevgi evi ile 1 spor salonu yapılmıştır. 1177 konutun, 2 caminin ve 2 sosyal projenin ise yapımı devam etmektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eserlerimizle güzel ülkemizi ve aziz şehrimizi her alanda kalkındırmaya, geliştirmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla güvenli, huzurlu, müreffeh, büyük ve güçlü Türkiye için çalışmaya, gayret etmeye var gücümüzle devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı bu düşünceler üzerine yükselteceğiz."

Akkoyun, daha sonra noter huzurunda ilk kurayı çekti.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Proje kapsamında, merkeze 340, Kazımkarabekir ilçesi 216, Akçaşehir beldesi 150 ve Başyayla ilçesi 45 konut yapılacak.

Kura çekimine, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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