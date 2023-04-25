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Karaman'daki lale bahçesi bayram ziyaretçileriyle hareketlendi

AA

Karaman'daki lale bahçesi bayram ziyaretçileriyle hareketlendi

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Kızılkuyu köyünde bulunan lale bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Lalelerin açmasıyla yeryüzünde bir gökkuşağını andıran 50 dekarlık bahçe, bu yıl ziyaretçilere kapısını 15 Nisan'da açtı. Özellikle, Ramazan Bayramı'nda yerli ve yabancı ziyaretçiler lale bahçesini gezmeye geldi.

Atlas Lale firmasının yöneticisi Merve Ateş, AA muhabirine, bahçenin bu yılda ziyaretçi akınına uğradığını söyledi.

Bu yıl burada 50, başka bir yerde de 10 olmak üzere 60 dekar alanda lale soğanı üretimi yapıldığını aktaran Ateş, " Lale soğanları patates gibi yılda bir kere toprak altında çoğalır. Biz bu laleleri toprak altında çoğaltmak için dikiyoruz. Bu şekilde üretim yapılıyor." dedi.

Ateş, çiçekli soğanlar üretimi hakkında da şu bilgiyi verdi:

"Lale soğanları sonbahar aylarında havaların soğumasıyla toprağa dikilir. Bahar aylarında çiçeklerin açmasıyla soğanlar büyümeye başlar. Çiçekler tam anlamıyla açtıktan sonra taç yapraklar dediğimiz çiçekleri kırılır. Haziran temmuza kadar sulama devam eder ve soğanlar toprak altında büyüyerek çoğalır. Ardından hasadı gerçekleştirilir, ayrıştırılır ve stok edilir. Burada 10'dan fazla lale türü var. Biz sadece lale üretmiyoruz. Nergis, sümbül, ters lale dediğimiz türlerde üretiyoruz. Üretimimizi genellikle iç piyasada belediyelere, zincir marketlere veriyoruz. Bir kısmını da ihraç ediyoruz."

- Lale bahçesi köylerinin bilinirliğini artırdı

Lale bahçesinin köylerine bir katma değer sağladığını anlatan Ateş, şöyle devam etti:

"Bahçemizde lale soğanlarının ekiminden, sökümüne, paketlenmesine kadar bölgenin insanı çalışıyor. Ayrıca bulunduğumuz bölgenin de tanınırlığını artırıyor. Çiçekler açtığında insanlar buralara gelip farklı bir güzellik görüyor. Buna katkı sağlıyoruz. Yurt içinden ve konsolosluklar aracılığıyla yurt dışından ziyaretçilerimiz var. Turlar düzenleniyor. Fotoğraf sanatçıları geliyor. Özellikle Ramazan Bayramı boyunca binlerce kişi gelip lale bahçesini gezip, bu güzelliği fotoğrafladı."

Lale bahçesini gezmeye gelen Rus turistler Angelina Makhmutova ve Daniel Makhmutova, "Burayı merak ediyorduk. Geldik ve gezdik. Lale bahçesinin muhteşem bir güzelliği var. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.


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