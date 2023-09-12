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        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığın yargılanması sürüyor

        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi silahla öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:44
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        Karaman'da evlilik teklifini reddeden hemşireyi öldüren sanığın yargılanması sürüyor
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        Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin B. katıldı. Tutuksuz sanık Bayram S. ise duruşmaya gelmedi.

        Sanık ve müşteki avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

        Hakkındaki iddialar hatırlatılan sanık Hüseyin B, mahkeme başkanının ısrarına rağmen hiçbir soruya cevap vermedi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise sanığın iddianame doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin B'nin tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanık Bayram S'nin de bu tutuksuz olarak yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'ne 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B. (29), hemşire Emine Ay'ı (27) tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihara teşebbüs etmiş, tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmıştı. Karaman'dan Konya'ya sevk edilen ağır yaralı Ay ise tedavi gördüğü hastanede 13 Nisan'da hayatını kaybetmişti.

        Davanın iddianamesinde, Hüseyin B'nin "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, tabancayı temin eden Bayram S'nin ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

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