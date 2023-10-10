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        Karaman'da araması bulunan 54 şüpheli yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 12:31 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:49
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        Karaman'da araması bulunan 54 şüpheli yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 54 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 26 Eylül-9 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 10 bin 399 şahsın sorgulamasının yapıldığı, 54 kişinin ise çeşitli suçlardan araması bulunduğu bildirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Açıklamada ayrıca, 102 şahsa adli/idari işlem yapıldığı, çok sayıda ruhsatsız av tüfeği, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tarihi eser olduğu değerlendirilen bronz heykel ile objeler ele geçirildiği kaydedildi.

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