Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Giriş: 11.10.2023 - 00:28 Güncelleme: 11.10.2023 - 00:45
Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Furkan Topçu'nun (28) kullandığı 16 BCF 356 plakalı motosiklet, Larende Mahallesi Buğday Pazarı alt geçidinde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Topçu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.