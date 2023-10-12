Karaman'da İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Karaman'da, 2023 Yılı 4. İl Koordinasyon Toplantısı Vali Vekili Fatih Baysal başkanlığında yapıldı.
Karaman'da, 2023 Yılı 4. İl Koordinasyon Toplantısı Vali Vekili Fatih Baysal başkanlığında yapıldı.
Baysal, Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, il genelinde 2023'te mahalli idarelerin yatırımları dahil toplam 179 proje üzerinde çalışıldığını belirtti.
Bunlara ait toplam proje tutarının 19 milyar lira olduğunu ifade eden Baysal, "179 projenin 66'sı bölge müdürlüklerimize, 32'si İl Özel İdaresine, 34'ü il müdürlüklerine, 1'i üniversitemize, 33'ü belediyelerimize, 6'sı Toplu Konut İdaresine, 7'si de İl Özel İdaresi işbirliğinde KOP İdaresine aittir." dedi.
Baysal, üzerinde çalışmaların devam ettiği projelerden 57'sinin 2023 yılı eylül ayı sonu itibariyle tamamlandığını aktardı.
Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, ilçe ve belde belediye başkanları, bölge müdürleri, kurum amirleri ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.