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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 15:14 Güncelleme: 22.10.2023 - 15:21
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, R.C, D.E. ile İ.E.Ç. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.C. ile D.E. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, İ.E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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