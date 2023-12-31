Karaman'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi Karaman'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Karaman'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

Karaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşte, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Garnizon Şehitliği'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar terör örgütüne tepki gösterdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf İslam Coşgun, yaptığı açıklamada12 şehidin, vatanın müdafaası için kahramanca mücadele ederek canlarını feda ettiğini ve şehitleri hiçbir şartta unutturmayacaklarını söyledi.

Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.

Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, Merkez İlçe Başkanı Kamil Kısacıkoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.