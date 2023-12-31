Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi

        Karaman'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:24 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen 12 asker için "Şehitleri Anma ve Teröre Lanet" yürüyüşü düzenlendi.

        Karaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen yürüyüşte, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Garnizon Şehitliği'ne kadar yürüdü.

        Yürüyüş sırasında "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Ne mutlu Türk'üm diyene", "Vatan sana canım feda" ve "Kahrolsun PKK" sloganları atan vatandaşlar terör örgütüne tepki gösterdi.

        Ülkü Ocakları İl Başkanı Yusuf İslam Coşgun, yaptığı açıklamada12 şehidin, vatanın müdafaası için kahramanca mücadele ederek canlarını feda ettiğini ve şehitleri hiçbir şartta unutturmayacaklarını söyledi.

        Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından sona erdi.

        Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel, Merkez İlçe Başkanı Kamil Kısacıkoğlu, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
        Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Kontağı çevirdi, otomobili alev aldı
        Kontağı çevirdi, otomobili alev aldı
        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karaman'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
        Karaman'daki bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı
        Eski damat-kayınpeder kavgasında, yaralılardan kayınpeder de tutuklandı
        Eski damat-kayınpeder kavgasında, yaralılardan kayınpeder de tutuklandı