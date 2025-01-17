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        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 14:02 Güncelleme: 17.01.2025 - 14:09
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        Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Karaman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Tamer T. (58) idaresindeki 33 UY 925 plakalı hafif ticari araç ile Halil T. (68) yönetimindeki 70 AG 706 plakalı otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.

        Kazada araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Dudu A. (83) ve Hacer T. (50) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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