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        Karaman'da asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

        Karaman'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:24 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:24
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        Karaman'da asansör boşluğuna düşen çocuk öldü
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        Karaman'da asansör boşluğuna düşerek ağır yaralanan kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Z.Y. (12), 27 Eylül'de Yenişehir Mahallesi 643. Sokak Yenikent Sitesi'nde oturduğu binanın 2. katından asansör boşluğuna düştü.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Z.Y'nin cenazesi, Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığına defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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