Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 16-22 Aralık arasında asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 967 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 45 kişi gözaltına alındı.
Ekipler, 4 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız tüfek, 16 kesici ve delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.
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