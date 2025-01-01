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        Karaman'da ilkokul öğrencisi yılbaşında görevli polislere bu yıl da çikolata ikram etti

        Karaman'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yaman Yücel Metin, yılbaşı gecesi uygulama noktasında görevli polislere çikolata dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 11:04 Güncelleme: 01.01.2025 - 11:15
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        Karaman'da ilkokul öğrencisi yılbaşında görevli polislere bu yıl da çikolata ikram etti
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        Karaman'da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Yaman Yücel Metin, yılbaşı gecesi uygulama noktasında görevli polislere çikolata dağıttı.

        Karaman-Mersin yolu polis uygulama noktasına gelen 9 yaşındaki Metin ve ailesi, 2025'in ilk saatlerinde görev yapan polislerin yeni yılını kutladı, çikolata ikramında bulundu.

        Yaman'ın annesi Gülsen Metin, oğlunun 3 yıl önce bir trafik uygulama noktasından geçerken gördüğü polislerden çok etkilendiğini söyledi.

        Oğullarının isteğiyle 3 yıldır nöbet tutan polislerin yılbaşını kutladıkları belirten Metin, "Yaman'ın isteğiyle çikolata dağıtıyoruz, çok mutlu şekilde eve dönüyoruz." dedi.

        Yaman Yücel Metin de polis olmak istediğini dile getirdi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve polislerle hatıra fotoğrafı çekinen Yaman, polis aracıyla da bir süre gezdirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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