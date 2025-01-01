Karaman'da ilkokul öğrencisi yılbaşında görevli polislere bu yıl da çikolata ikram etti

İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve polislerle hatıra fotoğrafı çekinen Yaman, polis aracıyla da bir süre gezdirildi.

Yaman Yücel Metin de polis olmak istediğini dile getirdi.

Yaman'ın annesi Gülsen Metin, oğlunun 3 yıl önce bir trafik uygulama noktasından geçerken gördüğü polislerden çok etkilendiğini söyledi.

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