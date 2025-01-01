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        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı

        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 13:55 Güncelleme: 01.01.2025 - 14:12
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        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı
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        Karaman'da polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2223 kişiyi sorguladı, 47 işletmede denetim gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Ekipler ayrıca, 1249 aracı inceledi, ilgili trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere toplam 55 bin 454 lira ceza uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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