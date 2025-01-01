Karaman'da polis ekipleri yılbaşı denetimi yaptı

Ekipler ayrıca, 1249 aracı inceledi, ilgili trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere toplam 55 bin 454 lira ceza uygulandı.

Karaman'da polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.