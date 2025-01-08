Karaman'da restoranda çıkan yangın hasara neden oldu
Karaman'da restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Karaman'da restoranda çıkan yangın söndürüldü.
Sekiçeşme Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede restoranın çatısına da sıçrayınca, itfaiye ve polis ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı.
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