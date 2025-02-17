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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı

        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 14:29 Güncelleme: 17.02.2025 - 14:29
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi yakalandı
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        Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7-13 Şubat'ta asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 18 bin 10 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 35 kişi gözaltına alındı.

        Ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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