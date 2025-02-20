Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü

        Karaman'da kaza yapan ve işlem yapılmak üzere bindirildiği polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:03 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü tedavi gördüğü hastanede öldü
        ABONE OL

        Karaman'da kaza yapan ve işlem yapılmak üzere bindirildiği polis aracında kendisini vuran alkollü sürücü, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Dün gece saatlerinde otomobiliyle yaptığı kaza sonrası polis ekip aracının nezarethane bölümünde belinden çıkardığı silahla kendisini vuran Murat Kara (27), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kara'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        - Olay

        Murat Kara, Mansurdede Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 42 FN 255 plakalı otomobiliyle kaza yapmış, polis ekiplerince işlem yapılmak üzere bindirildiği ekip aracında belinden çıkardığı silahla kendini vurmuştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Kara, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        İstanbul'da yarın okullar tatil
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Karaman Valisi Çiçekli, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Karaman Valisi Çiçekli, başarılı sporcuları ödüllendirdi
        Karaman'da bir kişi kıraathanede ölü bulundu
        Karaman'da bir kişi kıraathanede ölü bulundu
        Kahvehanede, çay ocağının başında ölü bulundu
        Kahvehanede, çay ocağının başında ölü bulundu
        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Kaza sonrası polis aracına alınan alkollü sürücü, sakladığı tabancasıyla in...
        Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu
        Karaman'da kaza yapan alkollü sürücü, polis aracında kendini vurdu