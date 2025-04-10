Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den Polis Haftası mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli mesajında, ülkenin dört bir yanında gece gündüz fedakarca görev yaparak huzur, güven ve şefkat kapısı olan Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası’nı içtenlikle kutladığını belirtti.

Türk Polis Teşkilatının, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarına saygıyı ilke edinerek görev yaptığını belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Terörle ve örgütlü suçlarla mücadelede büyük bir cesaret ve kahramanlıkla görev yapan Emniyet Teşkilatımız, köklü bilgi birikimi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün yükseltmektedir. Gücünü hukuktan ve halkımızın desteğinden alan kahraman polislerimiz, bundan sonra da milletimizin güven ve sevgisinden aldığı güçle, yüksek vazife bilinciyle görevlerini sürdürecek, toplumsal huzur ve güvenliğimizin teminatı olmaya devam edecektir."