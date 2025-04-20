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        Leylekler tarihi türbenin çatısını mesken tuttu

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karamanoğlu İbrahim Bey Türbesi'nin çatısındaki yuvayı mesken tutan leylekler, bu yıl da gelerek mahalleliyi sevindirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:28
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        Leylekler tarihi türbenin çatısını mesken tuttu
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karamanoğlu İbrahim Bey Türbesi'nin çatısındaki yuvayı mesken tutan leylekler, bu yıl da gelerek mahalleliyi sevindirdi.

        İmaret Mahallesi'ndeki İmaret Camisi ve bitişiğindeki Karamanoğlu İbrahim Bey Türbesi, kentin sembol tarihi yapıları arasında yer alıyor.

        Türbe üzerinde yıllardır bulunan yuvaya gelen leylekler, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        Karamanoğlu İbrahim Bey Türbesi'nin çatısındaki yuvayı mesken tutan leylekler, bu yıl da gelerek mahalleliyi sevindirdi.

        - "Kimse zarar görmelerini istemiyor"

        İmaret Camisi imam hatibi Mehmet Yıldırım, AA muhabirine, leylek yuvasının yıllardır türbenin üstünde olduğunu söyledi.

        Her yıl bahar aylarında mahalle sakinleri ve cami cemaatinin leyleklerin gelişini beklediğini belirten Yıldırım, kuşların mahallenin maskotu haline geldiği dile getirdi.

        Yıldırım, leyleklere turistlerin de ilgi gösterdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Leyleklerimiz her yıl mart ve nisan gibi çift olarak geliyor. Yaz boyunca yumurtlayarak ve çoğalarak geri dönüyorlar. Mahalle sakinleri her yıl heyecanla leyleklerin gelmesini bekliyor. Kimse zarar görmelerini istemiyor hatta bir yıl yavrunun biri aşağı düşmüştü. Hemen itfaiye ve veteriner çağırdık. İtfaiye aracıyla yavru, yuvasına bırakıldı. Mahalle sakinleri ve cemaatimiz böyle bir yuvanın olmasından son derece memnun. Leylekler camimizi ziyarete gelenler için de iyi oluyor. Karaman'ın kültür mirasına ve doğal zenginliklerine katkı sağlıyorlar. Yoldan geçen herkesin dikkatini çekiyor."

        - "Ailemizden biri gibiler"

        Fotoğrafçı Celalettin Aladağ ise 8 yıldır leyleklerin fotoğraflarını çektiğini kaydetti.

        Her yıl leyleklerin gelişini büyük bir heyecanla beklediklerini, tarihi yapı ve kuşların güzel bir görüntü oluşturduğunu belirten Aladağ, "Mevsim geldiğinde mahallede oturan herkes bir bekleyiş içine giriyor. Geciktiklerinde meraklanıyoruz. Ailemizden biri gibiler. Şehrin süsü oldular. Leyleklerin gelip gelmediğini soran fotoğrafçı arkadaşlarım oluyor. Türkiye'deki kuş fotoğrafçılarını, tarihi mekanları çeken fotoğrafçıları bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Yaklaşık 15 yıldır İmaret Mahallesi'nde yaşayan Murat Tarlacı (63) ise leyleklerin gelişinin bu yıl da kendilerini mutlu ettiğini, uzun süreli yuvalarında kalmalarının hoşlarına gittiğini söyledi.

        Cami cemaatinden Adem Kapar (74) da yuvanın en az 60 yıldır düzenli olarak leyleklere ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

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