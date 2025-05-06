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        Karaman'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı

        Karaman'da jandarma tarafından yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:33 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:36
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        Karaman'da yaralı bulunan leylek koruma altına alındı
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        Karaman’da jandarma tarafından yaralı bulunan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), merkeze bağlı Seyithasan köyünde yaralı leylek buldu.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Karaman Şube Müdürlüğüne teslim edilen leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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