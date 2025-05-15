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        Karaman ve Konya'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı

        Karaman ve Konya'da engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 19:18 Güncelleme: 15.05.2025 - 19:31
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        Karaman ve Konya'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
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        Karaman ve Konya'da engelli gençler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

        Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, askeri üniforma giyen gençler askerlik yemini etti.

        Vali Mehmet Fatih Çiçekli törende yaptığı konuşmada, Türklerin asker millet olduğunu belirterek, "Bugün burada çok sembolik ama çok anlamlı bir törene şahitlik ettik. Evlatlarımız engellerinden dolayı askerlik görevlerini yapamadılar ama bugün burada sembolik de olsa bunu gerçekleştirdiler. Bu organizasyon dolayısıyla bütün jandarma teşkilatına teşekkür ediyorum. Engelli evlatlarımızı ve ailelerini de tebrik ediyorum." dedi.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı da engelli bireyleri aralarında görmekten büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Özel gereksinimli vatandaşlarımız heyecan ve coşkuyla askeri elbiselerini giymiş ve kahraman birer Mehmetçik olarak karşımızda gurur ve onurla durmaktadır. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görevdir. Sizlere kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmak, şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak görmekten mutluluk duyuyoruz." diye konuştu

        Yemin sonrası engelli bireylere Vali Çiçekli ve protokol üyelerince temsili terhis belgesi verildi, engelli bireyler tören geçişi yaptı.

        - Konya

        Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan engelli birey, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında bir günlüğüne asker oldu.

        Kaymakam Şenol Öztürk’ün makamında gerçekleştirilen etkinlikte, engelli Mustafa Şamil Acar askeri kıyafet giydi.

        Öztürk, Acar'ın askerlik isteğinin gerçekleştirilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, onun yüzündeki tebessüm ve gururun çok değerli olduğunu söyledi.

        Acar'ın babası Kasım Mehmet Acar ve anne Ünzile Acar da gösterilen ilgi ve duyarlılık için Öztürk’e ve İlçe Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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