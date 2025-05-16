Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 12:41 Güncelleme: 16.05.2025 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'da üniversite öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

        KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, 15 Temmuz Konferans Salonundaki törende, sağlık alanının yalnızca bilgi ve beceri değil, vicdan, sabır ve empati de gerektiren kutsal bir alan olduğunu belirtti.

        Mezun olan tüm öğrencileri kutlayan Gavgalı, "Artık sizler, insan hayatına dokunacak, ihtiyacı olanın yanında duracak sağlık profesyonellerisiniz. Bu sorumluluğun bilincinde olmanızı ve mesleğinizi sadece bir iş olarak değil, bir insanlık hizmeti olarak görmenizi diliyorum" dedi.

        Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hacer Azak ise sağlık ordusuna katılacak genç neferleri yeni hayatlarına uğurlamanın heyecanını yaşadığını anlatarak, "Hayat boyu öğrenmeye devam etmelisiniz. Kararlı, çalışkan, sabırlı ve tevazu sahibi gençler olarak gelecekte pek çok güzelliğe katkıda bulunacaksınız. Sizler nerede görev yaparsanız yapın, ulvi bir mücadelenin neferlerisiniz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        İstanbul'da barış sağlanacak mı?
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        Şelale'ye kıyan cani sevgiliye en ağır ceza!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İstanbul'da yaşandı! Hastane bahçesinde 'kanlı' hesaplaşma!
        İtalya sürprizi!
        İtalya sürprizi!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        A4 kağıdıyla zayıflık yarışı tehlikesi
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        Trump: Körfez turundan sonra eve döneceğim
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        5 evrede terörsüz Türkiye! İlk evre ne zaman başladı?
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        "Enerji verimliliği faturayı düşürmek için önemli bir araç"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Yapay zeka, yüzde 90'a yakın başarıyla kanseri erken teşhis etti
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Uygunsuz isteği 23 yıl sonra açıkladı
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Karaman ve Konya'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        Karaman ve Konya'da engelliler bir günlük askerlik sevinci yaşadı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Karaman'da konferansa katıldı:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Karaman'da konferansa katıldı:
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor
        Karaman'da 748. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri sürüyor