Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Y.C.R. idaresindeki 33 ADG 025 plakalı tır, Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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