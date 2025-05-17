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        Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:01 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:07
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        Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Karaman'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Y.C.R. idaresindeki 33 ADG 025 plakalı tır, Karaman-Mersin kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, sağlık ekibince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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