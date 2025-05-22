Karaman Valisi Çiçekli, üreticileri ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, fasulye üreticileri ve ana arı yetiştiricilerine ziyarette bulundu.

Merkeze bağlı Bölükyazı köyünü ziyaret eden Çiçekli, Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Tarım Arazilerinin Kullanımını Etkinleştirme Projesi" kapsamında kuru fasulye tohumu verilen çiftçilerle buluştu.

Dağıtımı yapılan tohumların bir kısmının ekimini gerçekleştirilen Çiçekli, çiftçilerle bir süre sohbet etti, taleplerini dinledi.

Çiçekli daha sonra, Yeşildere köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü ile Karaman Arıcılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen "Ana Arı Yetiştiriciliği Kursu" kapsamında eğitim alan arıcılarla buluştu.

Ana arı yetiştiriciliği konusunda bilgi alan Çiçekli, arıcılarla görüştü, yapılan uygulamaları inceledi.

Programlara, İl Tarım ve Orman Müdürü Hatice Bulut, TKDK Karaman Koordinatörü Dr. Özgür Öztürk, çiftçiler ve arıcılar katıldı.