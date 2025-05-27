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        Karaman'da otobüste boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Karaman'da annesiyle bindiği otobüste boğazına şeker kaçan 1 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 16:59 Güncelleme: 27.05.2025 - 17:36
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        Karaman'da otobüste boğazına şeker kaçan çocuk Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
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        Karaman'da annesiyle bindiği otobüste boğazına şeker kaçan 1 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Karaman Belediyesine ait halk otobüsünde annesiyle yolculuk eden 1 yaşındaki erkek çocuğun boğazına şeker kaçtı.

        Annenin telaşlanması üzerine olayı gören sürücü Ahmet Kurnaz, otobüsü durdurarak çocuğa Heimlich manevrası uyguladı.

        Müdahaleyle boğazındaki şeker çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Şoför Ahmet Kurnaz, gazetecilere, yolculuk esnasında dikiz aynasından bebeğin öksürdüğünü ve morardığını gördüğünü söyledi.

        Annenin panik yapması üzerine aracı durdurup müdahale ettiğini belirten Kurnaz, "Otobüsü yol kenarında durdurarak bebeğin yanına gittim. Bebeğin nefes almadığını ve yüzünün morardığını fark edince Heimlich manevrası yapmaya başladım. 3 ya da 4 seferde bebek nefes almaya başladı. Daha sonra su verdim. Bebeğin annesi bana teşekkür etti." dedi.

        İşe başlamadan önce kendilerine ilk yardım eğitiminin verildiğini anlatan Kurnaz, bütün şoförlerin bu tür eğitimleri alması gerektiğini ifade etti.

        Karaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Kurnaz'a, Karaman Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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