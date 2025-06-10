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        Karaman'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri köy okullarında bilim etkinliği düzenliyor

        HARUN REŞİT YILDIKO - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, gönüllü olarak köy okullarında düzenledikleri eğlenceli etkinliklerle çocuklara matematik ve fen dersleri anlatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:24
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        Karaman'da akademisyenler ve üniversite öğrencileri köy okullarında bilim etkinliği düzenliyor
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        HARUN REŞİT YILDIKO - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Eğitim Fakültesi akademisyen ve öğrencileri, gönüllü olarak köy okullarında düzenledikleri eğlenceli etkinliklerle çocuklara matematik ve fen dersleri anlatılıyor.

        Kentteki köy okulları ziyaret edilerek fen ve matematik alanında teorik olarak işlenen dersler öğrenciler için oyunlaştırılıyor, çeşitli etkinliklerle eğlenceli hale getiriliyor.

        Dönemin son etkinliği için beraberindekilerle merkeze bağlı Morcalı köyüne gelen KMÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cihat Abdioğlu, AA muhabirine, bilimi gerçek yaşamla ilişkilendirerek köy okullarındaki çocukların ilgisini bu alanlara çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Bu kapsamda 10 köy okulunu ziyaret ettiklerine değinen Abdioğlu, şunları kaydetti:

        "Fen ve matematik ağırlıklı bilimsel etkinlikler yaptık. Bunlar yaparak ve yaşayarak öğrenmenin temel alındığı etkinliklerdi. Yani eğlendirirken öğrettik diyebiliriz. Amacımız öğrencilere soyut ve zor geldiği bilinen fen ve matematik derslerine yönelik o zorluk algısını kırmak. Bunu oyunlarla beraber somutlaştırarak öğretiyoruz. Bilimin aslında doğanın içinde olduğunu, öğrenciler için zor olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Bugün tam sayılarla ilgili etkinlikler, gökyüzü gözlemi, robotik kodlama ve fen deneyleri yaptık. Öğrenciler kitaplardan gördükleri o teorik bilgiyi burada uygulamaya dönüştürdü."

        - Etkinliğe veliler de katılım gösterdi

        Abdioğlu, köylerde verilen eğitimlerin bir şenlik havasında geçtiğini, sadece öğrenciler değil velilerinde katılım gösterdiğini dile getirdi.

        Gelecek dönem de köy okullarını ziyaret etmeye devam edeceklerini vurgulayan Abdioğlu, şöyle devam etti:

        "Öğrencilerden oldukça güzel tepkiler aldık. Bunu daha da genişleterek ilerletmeyi düşünüyoruz. Öğrenci velilerimiz, öğretmen adaylarımızı burada görmüş olmalarından ve böyle bir etkinliğin gerçekleştirilmiş olmasından çok memnunlar. Fakültesi öğrencilerimize de katkısı çok büyük. Öğrencilerimiz için mini bir staj oldu diyebilirim. Karaman'da gidemediğimiz, ulaşamadığımız okul, köy kalmasın istiyoruz. Bilimi, toplumun her kesimine yaymak için üzere bu etkinliklerimiz artarak devam edecek."

        Abdioğlu, etkinliğe bugüne kadar 15 akademisyen ve 100 öğrencinin destek verdiğini ifade etti.

        - "Öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrendi"

        Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Burak Kurt ise etkinliğin bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Köy okullarında verilen eğitimlerin hem öğrenciler hem de kendileri için faydalı olduğunu aktaran Kurt, "Çocuklarla beraber matematik, fen ve diğer alanlarda eğlendirici ve öğretici bir etkinlik gerçekleştirdik. Öğrencilerin seviyelerini öğrenmek çok iyi oldu. Öğrenciler, yaparak ve yaşayarak öğrendi. Derste öğrendiklerini pekiştirme fırsatı da buldular." diye konuştu.

        Morcalı Ortaokulu öğrencisi Mustafa Can Boyacı da etkinliğin çok hoşuna gittiğini belirterek, "Güzel bir etkinlik oldu. Etkinlikleri çok beğendim. Ben de bilimle ilgili şeyler yapmak istiyorum." dedi.

        Öğrencilerden Ahmet Karaçadı ise etkinliğin çok faydalı olduğunu kaydetti.

        Etkinliğe torunlarını getiren 65 yaşındaki Birsen Karaca da etkinliğin devamının yapılmasını istediğini, torunlarının çok eğlendiğini söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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